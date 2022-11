В элегантном бархатном платье с золотой брошью: роскошная Адель выступила со своим шоу в Лас-Вегасе

Адель сегодня, 18 сентября, открыла свое грандиозное шоу "Weekends with Adele". Концерт состоялся в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Звезда появилась на сцене в роскошном образе. На ней было элегантное черное бархатное платье до пола с одним обнаженным плечом. Наряд специально для нее создал бренд Schiaparelli.

Адель / Фото: Getty Images

Талию артистка украсила атласным поясом с драпировкой, который она закрепила изысканной золотой брошью.

Аутфит знаменитость дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и блестящими тенями на веках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и кольца. Французский маникюр завершил лук певицы.

Адель / Фото: Getty Images

Адель начала концерт своим хитом Hello, пишет Daily Mail. Затем она исполнила Easy On Me, Rolling in Deep, Hometown Glory, I Drink Wine и другие свои популярные композиции. Ее выступление сопровождалось красивыми визуальными спецэффектами.

Адель / Фото: Getty Images

"Спасибо большое, что вернулись ко мне. Это выглядит именно так, как я себе представляла, это просто идеально, спасибо", — сказала Адель, как сообщает The Mirror.

Певица также спустилась в зал, где сидели ее любимый Рич Пол и 10-летний сын Анджело. Она подошла к бойфренду и поцеловала его.

Напомним, Weekends with Adele – это серия концертов Адель, с которыми она будет выступать до марта 2023 года.

Первый концерт должен был состояться 20 января этого года, но певица за день до него отменила все выступления. Причиной отмены она назвала коронавирус, но, по информации инсайдеров, настоящей причиной стали капризы Адель.

Билеты на концерты фанаты звезды давно уже раскупили. Их стоимость составляла 85 – 685 долларов. Но перекупщики продавали их даже за тысячи долларов.

