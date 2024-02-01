В элегантном белом костюме: Мишель Пфайффер посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе

Актриса крайне редко появляется на публике, поэтому ее выходы на красную дорожку привлекают внимание.

Мишель Пфайффер является образцом элегантности и сексуальности, что в очередной раз довела своим нарядом, который выбрала для гала-концерта в Лос-Анджелесе.

На актрисе был женственный белоснежный костюм, состоящий из жакета на одной пуговице и широкий брюк. У жакеты были атласные подвернутые манжеты, накладные карманы и небольшие лацканы. Под низ она надела легкую шелковую блузу с кружевной отделкой.

Также этот наряд Мишель дополнила черным клатчем и остроносыми туфлями. Волосы актриса распустила и сделала легкий макияж.

Мишель Пфайффер / Фото: Getty Images

Помимо нее это мероприятие посетила также 35-летняя актриса Никки Рид, известная в первую очередь по роли Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги "Сумерки". На актрисе было длинное платье оливкового цвета с вырезами на животе.

Никки Рид / Фото: Getty Images

Читайте также: