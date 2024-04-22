В элегантном черном костюме: Иванна Сахно посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе

Украинка и голливудская звезда Иванна Сахно, которая сыграла в таких фильмах, как "Иван Сила" и "Тихоокеанский рубеж: Восстание", а также сериале "Асока", посетила гала-концерт Mercy For Animals Hope Gala в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами актриса предстала в элегантном черном костюме, который включал расклешенные брюки и удлиненный жакет с лацканами и завязками на талии.

Дополняли наряд белая рубашка на пуговицах и элегантные черные туфли. Волос Иванна собрала в лаконичную прическу и на лице сделала нежный макияж.

Иванна Сахно / Фото: Getty Images

Напомним, что также Иванна первые рассказала, что разорвала контракт с Netflix из-за того, что ей предложили роль россиянки.

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