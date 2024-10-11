В элегантном черном наряде: Кэти Холмс посетила премьеру мюзикла на Бродвее

Актриса Кэти Холмс посетила премьеру мюзикла "Наш городок" на Бродвее в театре Бэрримор в Нью-Йорке. Перед фотографами она появилась в элегантном и лаконичном шелковом костюме.

Ее образ включал блузу с высокой горловиной и длинными рукавами, а также длинную юбку с разрезом. Этот наряд Холмс дополнила капроновыми колготками, клатчем-коробкой и слингбэками.

Гламура этому лаконичному образу добавили украшения, поскольку Кэти надела длинные серьги с камнями. Волосы она уложила назад и сделала вечерний макияж.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Однако посетила это мероприятие Холмс не спроста, а потому что сама является одной из актрис этого спектакля. В постановке она появляется на сцене в лаконичном полосатом наряде и с собранными волосами.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стиль Кэти Холмс (30 фото)