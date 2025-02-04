В элегантном черном платье: бывшая жена Тома Круза сходила на вечеринку известного бренда

Актриса попала под прицел папарацци.
Бывшая жена актера Тома Круза одна из главных нью-йоркских стритстайлеров. Хотя Кэти Холмс не отличается слишком эпатажным стилем, но любит оригинальные наряды, которые привлекают внимание.
Для мероприятия в Нью-Йорке - коктейльной вечеринке бренда Michael Kors в баре Bemelmans - актриса выбрала элегантное черное платье миди со складками на декольте. Бретелек у наряда не было, а носила она его в сочетании с пальто свободного фасона, колготками, туфлями на каблуках и небольшой сумкой в руках. Также этот наряд Кэти дополнила прической и красивым вечерним макияжем, в ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужинами.
Ранее актриса посетила Неделю моды и появилась среди гостей показа мужской одежды бренда Patou осень-зима 2025-2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.
Читайте также:
- В черном пальто, больших очках и на лубутенах: Кэти Холмс в объективах папарацци
- В белых джинсах и черном пальто: Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку
- В белых туфлях поверх черных носков: Кэти Холмс в забавном луке приехала в театр