В элегантном черном платье: бывшая жена Тома Круза сходила на вечеринку известного бренда

Бывшая жена актера Тома Круза одна из главных нью-йоркских стритстайлеров. Хотя Кэти Холмс не отличается слишком эпатажным стилем, но любит оригинальные наряды, которые привлекают внимание.

Для мероприятия в Нью-Йорке - коктейльной вечеринке бренда Michael Kors в баре Bemelmans - актриса выбрала элегантное черное платье миди со складками на декольте. Бретелек у наряда не было, а носила она его в сочетании с пальто свободного фасона, колготками, туфлями на каблуках и небольшой сумкой в руках. Также этот наряд Кэти дополнила прической и красивым вечерним макияжем, в ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужинами.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Ранее актриса посетила Неделю моды и появилась среди гостей показа мужской одежды бренда Patou осень-зима 2025-2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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