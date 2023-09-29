В элегантном черном платье: Джулианна Мур появилась на церемонии с мужем, который ее младше на девять лет

Голливудская звезда Джулианна Мур посетила церемонию супругов Джорджа и Амаль Клуни The Albies, где награждали активистов и организации со всего мира за их работу в области медицины, права и журналистики.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

На Джулианне было роскошное черное платье от Модного дома Versace из плотной черной ткани и с атласными черными бретельками с пряжками. Образ Джулианна дополнила сатиновым клатчем, укладкой и массивными золотыми серьгами.

На мероприятия она пришла со своим мужем - режиссером Бартом Фрейндлихом. Они вместе с 1996 года и воспитывают двоих детей - сына Калеба и дочь Лив. Но несмотря на столь длинные отношения, поженились они только в августе 2003 года. Мур старше мужа на девять лет.

Джулианна Мур с мужем / Фото: Associated Press

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