В элегантном черном платье: Джулианна Мур появилась на церемонии с мужем, который ее младше на девять лет

Оскароносная актриса вышла в свет в лаконичном однотонном наряде.
Голливудская звезда Джулианна Мур посетила церемонию супругов Джорджа и Амаль Клуни The Albies, где награждали активистов и организации со всего мира за их работу в области медицины, права и журналистики.
На Джулианне было роскошное черное платье от Модного дома Versace из плотной черной ткани и с атласными черными бретельками с пряжками. Образ Джулианна дополнила сатиновым клатчем, укладкой и массивными золотыми серьгами.
На мероприятия она пришла со своим мужем - режиссером Бартом Фрейндлихом. Они вместе с 1996 года и воспитывают двоих детей - сына Калеба и дочь Лив. Но несмотря на столь длинные отношения, поженились они только в августе 2003 года. Мур старше мужа на девять лет.
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