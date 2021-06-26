В элегантном деловом костюме: 81-летняя Нэнси Пелоси встретилась с президентом Афганистана

Политик выбрала наряд в своих любимых оттенках.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась 25 июня с президентом Афганистана Ашрафа Гани в Капитолии. Перед журналистами она появилась в элегантном аутфите, в котором сочетала синий клетчатый жакет с лацканами, классические брюки и белый топ. Дополнили образ 81-летнего политика замшевые синие туфли на шпильке и жемчужные бусы.

Нэнси Пелоси / Getty Images

Волосы Пелоси были уложены в элегантную прическу, а на лице она сделала красивый макияж с акцентом на губах. Маски на лице у спикера не было, ведь она уже вакцинировалась от коронавируса.

Нэнси Пелоси / Associated Press

В нарядах синих оттенков Пелоси появляется довольно часто. Например, ранее спикер продемонстрировала яркий наряд в синем платье-футляре с короткими рукавами и едва заметной молнией спереди.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Читайте также: В клетчатом жакете и на высоких шпильках: 81-летний спикер Палаты представителей США на пресс-конференции

Нэнси Пелоси в синем платье (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку