В элегантном фиолетовом платье: Тильда Суинтон на красной дорожке Марракешского кинофестиваля

Платье простого фасона выглядело гламурно благодаря аппликации.
63-летняя актриса Тильда Суинтон приняла участие в Марракешском международном кинофестивале в Марокко. Звезда позировала на красной дорожке в платье Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2023.
Платье было длинным, с гламурными пуговицами, короткими рукавами и высокой горловиной. Пояс и воротник наряда были обшиты нитями немного более насыщенного оттенка фиолетового.
Также по всей длине наряда была ромбовидная аппликация серебристыми стразами. Образ Суинтон дополнила сатиновыми туфлями на каблуках, укладкой на один бок, а также макияжем с темно-фиолетовой помадой.
Помимо нее это мероприятие посетила и актриса Джессика Честейн. Оскароносная звезда пришла на кинофестиваль в костюме со стразами и накидкой-сеткой от бренда Armani Prive.
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