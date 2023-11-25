В элегантном фиолетовом платье: Тильда Суинтон на красной дорожке Марракешского кинофестиваля

63-летняя актриса Тильда Суинтон приняла участие в Марракешском международном кинофестивале в Марокко. Звезда позировала на красной дорожке в платье Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2023.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Платье было длинным, с гламурными пуговицами, короткими рукавами и высокой горловиной. Пояс и воротник наряда были обшиты нитями немного более насыщенного оттенка фиолетового.

Также по всей длине наряда была ромбовидная аппликация серебристыми стразами. Образ Суинтон дополнила сатиновыми туфлями на каблуках, укладкой на один бок, а также макияжем с темно-фиолетовой помадой.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Помимо нее это мероприятие посетила и актриса Джессика Честейн. Оскароносная звезда пришла на кинофестиваль в костюме со стразами и накидкой-сеткой от бренда Armani Prive.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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