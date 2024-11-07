В элегантном костюме: актриса Люси Лью на премьера рождественского фильма в Лондоне

55-летняя Люси Лью - звезда фильма "Ангелы Чарли" - посетила новое мероприятие.
Премьера фильма "Кодовое имя "Красный", в котором она сыграла с Дуэйном Джонсоном, Крисом Эвансом и Кирнан Шипкой, состоялась в Лондоне.
В этот раз она блистала перед фотографами в наряде красного цвета - элегантном костюме с блузой и широкими брюками. Блузу только украшал бант на горловине и карманы на груди.
Сочетала наряд Люси с простой прической и макияжем. Также лаконичными были и ее украшения - актриса надела золотые серьги в уши. А вот обувь она выбрала эффектную, ведь дополнила наряд туфлями на высоких каблуках и платформе.
Этому показу фильма предшествовала мировая премьера в Берлине. Тогда на красной дорожке Люси блистала в роскошном вечернем платье с огромным цветком от Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2024.
В украинском прокате фильм "Кодовое имя "Красный" с 7 ноября.
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