Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

В элегантном костюме и лакированных туфлях: Иванка Трамп показала новые фото своего роскошного лука

Старшая дочь президента США продемонстрировала красивый образ в наряде цвета бургунди.

Автор публикации
Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые снимки своего роскошного образа, в котором она появилась на мероприятии в Майами.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Наслаждаясь редким маямским холодом», — подписала фото дочь президента.

Она была одета в элегантный костюм цвета бургунди, состоящий из приталенного жакета с асимметричной застежкой и брюк-палаццо со стрелками.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Наряд она скомбинировала с бордовыми лакированными остроносыми туфлями и черной сумкой с золотой фурнитурой. Иванка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею — золотым колье, а на руке было деликатное кольцо с салатовым камушком.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп отпраздновала свой день рождения в винтажном черном коротком платье-бюстье от американского модельера Боба Маки.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

