В элегантном костюме и лакированных туфлях: Иванка Трамп показала новые фото своего роскошного лука
Старшая дочь президента США продемонстрировала красивый образ в наряде цвета бургунди.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые снимки своего роскошного образа, в котором она появилась на мероприятии в Майами.
«Наслаждаясь редким маямским холодом», — подписала фото дочь президента.
Она была одета в элегантный костюм цвета бургунди, состоящий из приталенного жакета с асимметричной застежкой и брюк-палаццо со стрелками.
Наряд она скомбинировала с бордовыми лакированными остроносыми туфлями и черной сумкой с золотой фурнитурой. Иванка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею — золотым колье, а на руке было деликатное кольцо с салатовым камушком.
Напомним, Иванка Трамп отпраздновала свой день рождения в винтажном черном коротком платье-бюстье от американского модельера Боба Маки.