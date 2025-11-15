В элегантном костюме и лакированных туфлях: Иванка Трамп показала новые фото своего роскошного лука

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые снимки своего роскошного образа, в котором она появилась на мероприятии в Майами.

«Наслаждаясь редким маямским холодом», — подписала фото дочь президента.

Она была одета в элегантный костюм цвета бургунди, состоящий из приталенного жакета с асимметричной застежкой и брюк-палаццо со стрелками.

Наряд она скомбинировала с бордовыми лакированными остроносыми туфлями и черной сумкой с золотой фурнитурой. Иванка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею — золотым колье, а на руке было деликатное кольцо с салатовым камушком.

Напомним, Иванка Трамп отпраздновала свой день рождения в винтажном черном коротком платье-бюстье от американского модельера Боба Маки.