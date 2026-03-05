- Дата публикации
В элегантном костюме и с шелковым шарфом: папарацци подловили Рики Мартина на Неделе моды в Париже
Легенда латиноамериканской музыки приехал во Францию на фэшн-шоу.
В объективы папарацци на Неделе моды в Париже попал 54-летний Рики Мартин. Пуэрториканский артист шел на показ бренда Tom Ford. Он был рад встрече с фотографами: позировал им и широко улыбался.
Рики выглядел красивым и бодрым — он находится в отличной форме. Певец был одет в элегантный черный двубортный пиджак с геометрическим узором и с белым платком-паше в надгрудном кармане, в черную футболку и черные широкие брюки в мелкие черные точки. На шее у Мартина был шелковый черный шарф в мелкий белый горошек.
У артиста была стильная укладка, маленькие серьги-кольца в ушах и очки в черной оправе на лице.