В элегантном костюме и с шелковым шарфом: папарацци подловили Рики Мартина на Неделе моды в Париже

Рики Мартин / © Getty Images

В объективы папарацци на Неделе моды в Париже попал 54-летний Рики Мартин. Пуэрториканский артист шел на показ бренда Tom Ford. Он был рад встрече с фотографами: позировал им и широко улыбался.

Рики Мартин / © Getty Images

Рики выглядел красивым и бодрым — он находится в отличной форме. Певец был одет в элегантный черный двубортный пиджак с геометрическим узором и с белым платком-паше в надгрудном кармане, в черную футболку и черные широкие брюки в мелкие черные точки. На шее у Мартина был шелковый черный шарф в мелкий белый горошек.

Рики Мартин / © Getty Images

У артиста была стильная укладка, маленькие серьги-кольца в ушах и очки в черной оправе на лице.