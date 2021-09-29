В элегантном костюме и с сумкой Dior: Дева Кассель на модном шоу в Париже

В элегантном костюме и с сумкой Dior: Дева Кассель на модном шоу в Париже

17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя посетила Парижскую неделю моды.

Дева Кассель присутствовала на показе коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Париже. Перед камерами фотографов звезда появилась в элегантном черном костюме, который состоял из топа в виде корсета на пуговицах и без бретелек или рукавов и широких брюк со стрелками и высокой талией.

Обута Дева была в черные босоножки на каблуках, а в руках девушка держала маленькую бежевую сумку от Dior. У модели были распущены густые темные волосы, на лице был легкий красивый макияж, подчеркивающий нежную кожу, а на шее – золотая цепочка.

Дева Кассель / Getty Images

Дева Кассель уже уверенно работает в модной индустрии, снимается для глянцевых журналов, сотрудничает с брендом Dolce & Gabbana, и, как видите, охотно посещает модные показы на Неделе моды.

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