В элегантном костюме с акцентом на сексуальном декольте: красивая Селена Гомес на светском мероприятии

31-летняя артистка выбрала для своего выхода офисный лук в стиле 90-х.

Селена Гомес стала гостей церемонии награждения премией AFI Awards, состоявшейся в Беверли-Хиллз.

На красной дорожке артистка предстала в элегантном черном костюме в тонкую белую полоску в стиле 90-х, который состоял из брюк-палаццо, жакета и топа. На талии у нее был черный кожаный пояс от Versace с золотой пряжкой с логотипом бренда, а обутая она была в черные лакированные туфли.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Главный акцент в ее аутфите был на пышном сексуальном декольте.

Лук Гомес дополнила укладкой с локонами и прикорневым объемом, макияжем с блестящими тенями на веках, золотыми серьгами-кольцами и золотыми кольцами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, Селена Гомес на премии "Золотой глобус" появилась в красном платье с ассиметричной юбкой от Armani Privé и в бриллиантовых украшениях.

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