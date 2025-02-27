В элегантном костюме с голой спиной: Деми Мур посетила ужин в честь номинантов на "Оскар"

В этом году актриса Деми Мур впервые за свою многолетнюю карьеру номинирована на "Оскар". 97-я церемония награждения в этом году состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 2 на 3 марта.

В преддверии мероприятия в Лос-Анджелесе провели традиционный ужин в честь номинантов на премию. Мур стала одной из гостей этого события, продемонстрировав перед фотографами новый наряд от бренда Nina Ricci из коллекции весна-лето 2025.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Это был элегантный костюм со штанами-палаццо и жакетом, который застегивался на одну пуговицу. На спине у жакета был вырез с драпировкой ткани.

Дополнила она образ украшениями от Uniform Object, лаконичным макияжем, а также любимой прической с распущенными волосами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Более детально Мур показала свой костюм в Instagram.

Также с Деми на "Оскар" в этом году номинированы актрисы Зои Салдана и Синтия Эриво. Они тоже посетили ужин в Лос-Анджелесе. Зои надела платье шоколадного цвета от Saint Laurent, а Синтия отдала предпочтение ярко-желтому платью с вышитыми бабочками и цветами от бренда Givenchy из коллекции весна-лето 1998.

Деми Мур, Зои Салдана и Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее Мур блистала на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards) в кожаном платье от Bottega Veneta.

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