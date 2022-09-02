В элегантном костюме с сексуальным декольте: девушка солиста Maneskin на красной дорожке в Венеции

Итальянская блогер и фотомодель Джорджия Солери в своем аутфите сделала ставку на пышном бюсте.

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля внимание к своему сексуальному декольте приковала Джорджия Солери – девушка солиста группы Maneskin Дамиана Давида, фотомодель и блогер.

Она пришла на премьеру фильма "Бардо" режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Джорджия позировала перед фотокамерами в элегантном черном костюме от Moschino, состоявшем из жакета с рукавами, расшитыми камнями и бисером, и брюк клеш.

Джорджия Солери / Фото: Getty Images

Под жакетом на девушке был черный кружевной бюстгальтер, отлично подчеркнувший ее пышный бюст.

Наряд Солери дополнила босоножками на высокой платформе и каблуке с разноцветными стразами.

Волосы блогер собрала в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши серьгами с камнями.

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