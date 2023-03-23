В элегантном костюме в цветочный принт: красивая Кристин Дэвис на съемках сериала "И просто так…"

Героиня актрисы одна из самых элегантных в этом сериале и ее новый наряд в очередной раз это довел.

58-летняя актриса Кристин Дэвис попала под прицел папарацци во время работы над новым эпизодом сериала "И просто так…" в Нью-Йорке. Звезда в этом шоу исполняет свою знаменитую роль Шарлотты Йорк.

Сцена, скорее всего, снималась в кафе и с Дэвис в тот момент с ней была коллега по сериалу Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды Хоббс.

На Кристин был очень элегантный и женственный наряд - черный костюм с большими красными розами, вероятно, от бренда Dolce & Gabbana.

Лук состоял из обтягивающего платья-футляра и укороченного двубортного жакета с крупными пуговицами. Наряд она дополнила лакированными красными туфлями и культовой сумкой Fendi Peekaboo ISeeU, стоимость которой составляет 4500 евро.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Волосы Кристин уложили в элегантные локоны и сделали на лице лаконичный макияж.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Напомним, что две недели назад Кристин привлекла внимание ярким и гламурным образом, а также тем, что съемки проводились на улице со штучным снегом.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Также создатели шоу решили показать немного закулисье и то, сколько нарядов и обуви готовят для героев сериала.

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