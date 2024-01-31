В элегантном костюме Versace: Дакота Джонсон на презентации супергеройского фильма "Мадам Паутина"

Звезда посетила премьеру в Лондоне и совсем скоро мы увидим ее в новой роли.
Актриса Дакота Джонсон, которую многие знают в первую очередь по нашумевшей серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", посетила премьеру нового фильма от Marvel "Мадам Паутина". В предстоящем проекте она сыграет главную роль.
На презентации Дакота появилась в элегантном черном костюме от Versace, который состоял из укороченного жакета с одной пуговицей и юбки-карандаша. Жакет с V-образным декольте Джонсон носила на голое тело.
Образ актрисы дополнили элегантные туфли на высоких каблуках, макияж в коричневой гамме, несколько золотых украшений и укладка с легкими локонами.
К актерскому составу фильма также присоединились актрисы Эмма Робертс и Сидни Суини. "Мадам Паутина" раскажет о парамедике из Манхэттена – Кассандре Вебб, которая из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Вебб знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.
В широкий прокат "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля.
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