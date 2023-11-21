В элегантном луке от Dior: Дженнифер Лоуренс на выставке в Нью-Йорке

Дженнифер Лоуренс присутствовала на открытии праздничной выставки Saks/Christian Dior во флагманском магазине Saks Fifth Avenue.

Лоуренс выглядела элегантно в черно-белом наряде – рубашке и юбке миди от Dior и черном пальто с тонким поясом на талии. Она распустила и выпрямила светлые волосы и надела черный обруч, подвела черной подводкой глаза и брови, нюдовой помадой накрасила губы. В ушах у актрисы сверкали серьги с бриллиантами, а на запястье - браслет в виде цепи.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Дженнифер Лоуренс запечатлели папарацци на прогулке с сыном Сайемом, которому почти два года. По улицам Нью-Йорка Лоуренс прогуливалась в горчичном джемпере и белых коротких шортах.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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