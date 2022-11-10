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В элегантном молочном костюме: звезда "Удивительной миссис Мейзел" в образе от Dior на гала-вечере

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
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В элегантном молочном костюме: звезда "Удивительной миссис Мейзел" в образе от Dior на гала-вечере

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Между съемками сериала актриса посещает гламурные вечеринки.

Актриса Рэйчел Броснахан, известная по комедийному сериалу "Удивительная миссис Мейзел", посетила Международный гала-концерт, организованный Модным домом Dior в Музее Гуггенхайма. в Нью-Йорке.

На благотворительном мероприятии собирались деньги для всемирно известных выставок музея, образовательных программ и инициатив.

Для своего светского выхода Рейчел надела молочный костюм Dior с брюками-палаццо с отворотами и классическим приталенным двубортным жакетом.

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images
Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Дополнили этот элегантный образ гламурные аксессуары - голубая сумка с пайетками и туфли с голубой вышивкой. Волосы актриса собрала в высокий хвост, сделала макияж и завершила образ бижутерией, также от французского Модного дома.

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Дата публикации
Просмотры
539
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