В элегантном наряде и с клатчем-лодкой от украинского бренда: Надя Дорофеева на мероприятии в Мариинском дворце

Надя Дорофеева посетила церемонию награждения участников акции "Дети-спасатели – герои войны". Мероприятие прошло в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Надя Дорофеева / Фото: Сайт президента Украины

Во время церемонии Дорофеева вручила подарок одному из мальчиков-герою – 7-летнему Егору из Черниговщины.

Надя Дорофеева / Фото: Сайт президента Украины

В Instagram певица поделилась впечатлениями об этом мероприятии.

"Наше будущее, смысл нашей жизни и счастья — дети. Сегодня вместе с президентом @zelenskiy_official, первой леди @olenazelenska_official и коллегами-артистами имела честь наградить наших маленьких героев. Лично — 7-летнего Егора Шеремета из Черниговщины за его невероятную мужественность.

Вместе с бабушкой он месяц прятался в погребе, смастерил деревянный автомат и охранял улицу в своем селе. И сейчас малыш не останавливается! Помогает пиротехникам @dsns_ukraine и сообщает о взрывоопасных предметах в окрестностях!

А еще он мечтает помочь выздороветь старшему брату, испугавшемуся взрывов и переставшему говорить, и отремонтировать дом, поврежденный оккупантами.

Война оставила этих детей беззаботности и заставила быстро повзрослеть. Но я уверена, что с такой молодежью у нашей страны большое будущее", – написала артистка.

Для этого события Надя выбрала элегантный наряд: черную блузку и белую атласную юбку макси. Аутфит она дополнила черными босоножками и экстравагантным желтым клатчем-лодкой от украинского бренда BEVZA.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя сделала себе скромную прическу и нежный макияж.

Напомним, в мероприятии приняли участие президентские супруги Владимир и Елена Зеленские и звезды: Наталья Могилевская, Злата Огневич, Позитив, Артем Пивоваров, Алексеев и другие.

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