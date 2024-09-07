В элегантном наряде и с короткой челкой: Кэти Перри с мужем посетила кинофестиваль в Торонто

39-летняя певица поддержала Орландо Блума, представившего на кинособытии фильм со своим участием.
Кэти Перри посетила Международный кинофестиваль в Торонто. Она приехала поддержать мужа Орландо Блума на премьере психологического триллера "Разрез", в котором актер сыграл роль боксера.
Супруги позировали на красной дорожке, не скрывая нежных чувств: они держались за руки, обнимались, а еще Орландо поцеловал возлюбленную в щеку на камеру.
Перри выбрала для своего появления образ total black. На ней был элегантный наряд от бренда Celine, состоявший из кроп-топа-полоски, юбки макси и накидки на одно плечо, расшитой пайетками.
Она сделала элегантную прическу с короткой челкой, макияж смоки-айс, белый маникюр и завершила лук бриллиантовыми серьгами-кольцами.
Блум был одет в стильный черный костюм, белую водолазку в рубчик и черные кожаные туфли.
Напомним, Кэти Перри в серебряном боди и прозрачной кружевной юбке сходила на шоу.
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