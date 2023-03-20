В элегантном наряде и с красивой укладкой: Дженнифер Энистон поддержала друга на церемонии

Дженнифер Энистон посетила 24-ю ежегодную премию Марка Твена, которая прошла в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

Премию в этот вечер получил друг и коллега Энистон – Адам Сэндлер, с которым они вместе недавно презентовали в столице Франции свой новый фильм "Убийство в Париже".

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер / Фото: Associated Press

Также поддержать коллегу приехала актриса Дрю Бэрримор. Их с Энистон запечатлели вместе фотографы.

Дженнифер Энистон и Дрю Бэрримор / Фото: Getty Images

54-летняя Энистон выбрала для светского выхода черный наряд, сделала идеальную укладку и легкий вечерний макияж. Ее коллега 48-летняя Дрю была в черном вечернем платье с бантом на шее, в руках держала клатч, ее волосы были распущены и уложены, а в макияже она подчеркнула глаза.

Дженнифер Энистон и Дрю Бэрримор / Фото: Getty Images

Читайте также: