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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
302
Время на прочтение
1 мин

В элегантном наряде от Prada: Кэти Холмс вышла на красную дорожку престижной церемонии

Американская актриса посетила 78-ю ежегодное вручение премии «Тони», которая присуждается в области американского театра.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс в этом году выходила на сцену, чтобы вручить награду за лучшую мужскую роль в спектакле, а также была и сама среди номинантов.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти носила на красной дорожке платье от Prada, которое было сшито в зеленых и розовых цветах. Юбка платья была в классическом для бренда прямом фасоне и украшена кристаллами, бисером и пайетками. Верхняя же часть платья была свободной, с короткими рукавами и бантом сзади. Также Холмс собрала волосы и низкий пучок, сделала макияж и дополнила лук лаконичными серьгами.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

На это театральное мероприятие в Нью-Йорке Кэти вернулась спустя 15 лет. Причина ее возвращения была более чем особенной: бродвейская пьеса «Наш городок», в которой Холмс играет роль, была номинирована на премию «Лучший ремейк пьесы». Когда актриса ходила на репетиции в театр, ее неоднократно фотографировали папарацци в стильных повседневных ранадых.

Сама актриса не скрывала своей радости от номинации: «Я невероятно благодарна всей нашей семье «Наш городок» и очень рада, что пьеса номинирована на премию «Тони». Какая честь!» — написала она в Instagram.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
302
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