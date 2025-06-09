В элегантном наряде от Prada: Кэти Холмс вышла на красную дорожку престижной церемонии

Кэти Холмс / © Associated Press

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Кэти Холмс в этом году выходила на сцену, чтобы вручить награду за лучшую мужскую роль в спектакле, а также была и сама среди номинантов.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти носила на красной дорожке платье от Prada, которое было сшито в зеленых и розовых цветах. Юбка платья была в классическом для бренда прямом фасоне и украшена кристаллами, бисером и пайетками. Верхняя же часть платья была свободной, с короткими рукавами и бантом сзади. Также Холмс собрала волосы и низкий пучок, сделала макияж и дополнила лук лаконичными серьгами.

Кэти Холмс / © Associated Press

На это театральное мероприятие в Нью-Йорке Кэти вернулась спустя 15 лет. Причина ее возвращения была более чем особенной: бродвейская пьеса «Наш городок», в которой Холмс играет роль, была номинирована на премию «Лучший ремейк пьесы». Когда актриса ходила на репетиции в театр, ее неоднократно фотографировали папарацци в стильных повседневных ранадых.

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Сама актриса не скрывала своей радости от номинации: «Я невероятно благодарна всей нашей семье «Наш городок» и очень рада, что пьеса номинирована на премию «Тони». Какая честь!» — написала она в Instagram.

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