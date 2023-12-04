В элегантном наряде с топом и юбкой от Louis Vuitton: Сирша Ронан впервые за год вышла на публику

Звезда вернулась к светской жизни в элегантном наряде со складками.

В Лос-Анджелесе состоялся третий ежегодный гала-концерт в Музее киноакадемии, где самые известные и знаменитые собрались в своих лучших вечерних нарядах. Мероприятие служит празднованием кинематографических достижений и сбором средств на образовательные инициативы музея и общественные программы.

Одной из гостей этого гламурного светского мероприятия была актриса Сирша Ронан, известная многим своими ролями в фильмах "Маленькие женщины", "Искупление" и "Отель "Гранд Будапешт". Актриса около года не выходила на публику и не попадала под прицел папарацци, поэтому этот ее выход в свет привлек много внимания.

Для красной дорожки Сирша выбрала наряд от бренда Louis Vuitton, который состоял из драпированного топа и юбки со складками, шлейфом и высоким разрезом.

Сирша Ронан / Фото: Associated Press

Также звезда сделала красивый макияж, уложила волосы на один бок и надела украшения от Asprey jewelry.

Сирша Ронан / Фото: Associated Press

Другими гостями мероприятия стали Деми Мур, Натали Портман, Дуа Липа, Леонардо ДиКаприо, Джаред Лето, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Зои и Ленни Кравиц, Ева Лонгория, Грета Гервиг, Кара Делевинь, Эдриан Броуди и другие.

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