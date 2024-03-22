В элегантном, но помятом платье: модель Арабелла Чи на премьере фильма "Охотники на привидений"

Модель в красивом образе total black посетила ивент в Лондоне.

В Лондоне состоялся премьерный показ фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледяная империя". Мероприятие посетила британская модель и звезда реалитишоу "Остров любви" – Арабелла Чи.

Девушка была одета в элегантное черное платье, которое имело корсетный лиф, тонкие бретели и вырез с небольшой оборкой. Юбка наряда была местами помята.

Арабелла Чи / Фото: Getty Images

Аутфит Чи дополнила черными босоножками с бантами из стразов, на платформе и каблуках.

Арабелла сделала милую прическу с легкими локонами, нежный макияж, уши украсила золотыми серьгами, шею – деликатными цепочками с подвесками и бриллиантовым колье, а руки – браслетами, часами и кольцами. Лук красавица завершила молочным маникюром с золотым декором и французским педикюром.

Напомним, Арабелла Чи позировала у бассейна в белом купальнике с золотой фурнитурой.

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