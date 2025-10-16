ТСН в социальных сетях

В элегантном пальто и асимметричном мини-платье: Сара Джессика Паркер на шоу Victoria's Secret

Актриса в образе total black пришла посмотреть долгожданное шоу бельевого бренда.

Алина Онопа
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер посетила феерическое шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2025 в Нью-Йорке.

Актриса выбрала для своего появления все черное. На ней было асимметричное мини-платье, сверху которого она надела элегантное пальто с сатиновыми пуговицами. Лук она дополнила черными лакированными остроносыми тульями-лодочками и сумкой-сумкой с разноцветными стразами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Паркер сделала укладку с зачесанными назад волосами, макияж с блестящими тенями на веках, уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а еще у нее был черный маникюр.

Напомним, Сара Джессика Паркер на красной дорожке галавечера New York City Ballet появилась в черно-бежевом платьеот бренда Iris Van Herpen с гигантскими театральными черными крыльями из эффектной сетчатой ткани.

