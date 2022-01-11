В элегантном пальто и деловом образе: стильную Аманду Голден сфотографировали после роботы

В элегантном пальто и деловом образе: стильную Аманду Голден сфотографировали после роботы

50-летняя певица и радиоведущая попала под прицел папарацци на Лестер-сквер в Лондоне, когда покидала студию Global Radio после традиционного утреннего эфира.

Аманда ведет утренний эфир Heart Breakfast и очень известна в Британии, ведь ежедневно страна просыпается вместе с ней. Также ежедневно после эфира возле студии ее всегда ждут фотографы, поэтому звезда следит за своим стилем и практически никогда не повторяет луки, которые для нее подбирает личный стилист.

Вчера она продемонстрировала классический деловой образ, в котором сочетала блузу с длинными рукавами Sister Jane, черные брюки от бренда Safiyaa, классическое пальто молочного цвета. Завершили образ туфли, солнцезащитные очки и небольшая круглая сумка на короткой ручке.

Аманда Холден / Getty Images

Также папарацци сфотографировали вчера и соведущую Аманды - участницу группы Pussycat Dolls Эшли Робертс. 40-летняя звезда надела аутфит в синих тонах и дополнила образ сумкой Balenciaga.

Эшли Робертс / Getty Images

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