В элегантном пальто и на высоких каблуках: Юлия Тимошенко на траурной церемонии

В элегантном пальто и на высоких каблуках: Юлия Тимошенко на траурной церемонии

Народный депутат продемонстрировала сдержанный аутфит.

Сегодня, 9 ноября, Юлия Тимошенко побывала на церемонии прощания с героем Украины, народным депутатом Украины I-VIII созывов, исполняющим обязанности премьер-министра Украины (1993-1994) Ефимом Звягильским. Церемония прощания прошла в здании клуба Кабинета Министров в Киеве.

Там Юлия Владимировна появилась в элегантном черном пальто с золотыми пуговицами, под которым было трехцветное платье – черно-серо-красное. Талию она подчеркнула поясом с металлической пряжкой.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Наряд политик дополнила черными замшевыми сапогами на высокой платформе и каблуке.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Свой аутфит Тимошенко дополнила любимой прической с хвостом, нежным макияжем, оптическими очками и черной маской.

Напомним, на прошедшем заседании Верховной Рады политик предстала в строгом черном жакете с рукавами три четверти.

Юлия Тимошенко / УНИАН

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