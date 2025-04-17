- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 287
- Время на прочтение
- 1 мин
В элегантном пальто и туфлях с бантиками-крыльями: Диана Крюгер продемонстрировала стильный лук
Папарацци подловили 48-летнюю немецкую актрису на улицах Нью-Йорка.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Диана Крюгер, которая вышла в свет в стильном образе.
На звезде было черное пальто с золотыми пуговицами, светло-голубая рубашка с золотыми пуговицами, черная баска с имитацией нижней части жакета, а также черные прямые брюки с разрезами внизу.
Свой аутфит Диана дополнила экстравагантными черными туфлями с бантиками-крыльями и черными цветочными аппликациями.
Крюгер сделала укладку с мягкими локонами и красный маникюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.
Напомним, Диана Крюгер сходила на шопинг в белом джинсовом комбинезоне, черной кожаной куртке и с сумкой Chanel с бахромой.