ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

В элегантном пальто и туфлях с бантиками-крыльями: Диана Крюгер продемонстрировала стильный лук

Папарацци подловили 48-летнюю немецкую актрису на улицах Нью-Йорка.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Диана Крюгер, которая вышла в свет в стильном образе.

На звезде было черное пальто с золотыми пуговицами, светло-голубая рубашка с золотыми пуговицами, черная баска с имитацией нижней части жакета, а также черные прямые брюки с разрезами внизу.

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Свой аутфит Диана дополнила экстравагантными черными туфлями с бантиками-крыльями и черными цветочными аппликациями.

Крюгер сделала укладку с мягкими локонами и красный маникюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Напомним, Диана Крюгер сходила на шопинг в белом джинсовом комбинезоне, черной кожаной куртке и с сумкой Chanel с бахромой.

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie