В элегантном пальто и туфлях с бантиками-крыльями: Диана Крюгер продемонстрировала стильный лук

Диана Крюгер / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Диана Крюгер, которая вышла в свет в стильном образе.

На звезде было черное пальто с золотыми пуговицами, светло-голубая рубашка с золотыми пуговицами, черная баска с имитацией нижней части жакета, а также черные прямые брюки с разрезами внизу.

Диана Крюгер / © Getty Images

Свой аутфит Диана дополнила экстравагантными черными туфлями с бантиками-крыльями и черными цветочными аппликациями.

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Крюгер сделала укладку с мягкими локонами и красный маникюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Напомним, Диана Крюгер сходила на шопинг в белом джинсовом комбинезоне, черной кожаной куртке и с сумкой Chanel с бахромой.

Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images