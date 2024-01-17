В элегантном пальто и уггах: Николь Кидман на съемках нового фильма в Нью-Йорке

В этот раз съемки фильма Babygirl проходили в самом центре Манхэттена. В фильме Кидман исполнит главную роль - сыграет успешную замужнюю женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль мужа героини в фильме воплотит Антонио Бандерас, а любовника - Харрис Дикинсон.

Николь Кидман и Харрис Дикинсон / Фото: Getty Images

Мы уже видели несколько образов Николь со съемок. В этот раз она предстала перед камерами в элегантном черном двубортном пальто прямого силуэта, в черных колготах и уггах. На плече у актрисы была сумка, светлые волосы она собрала в высокий хвост и сделала легкий дневной макияж. Николь немного попала под дождь, что на съемках этого фильма происходит не впервые.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

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