В элегантном пальто с малиновой подкладкой: Деми Мур с маленькой собачкой попала под прицел папарацци

Актриса появилась на улицах Лос-Анджелеса с домашним любимцем на руках.

Деми Мур попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Актриса несла на руках своего домашнего любимца – собаку по кличке Пилаф, которую ей подарила дочь Талула.

Актриса выглядела стильно. На ней было элегантное черное пальто с малиновой подкладкой и золотой каймой. Под ним на звезде было черное платье макси с ассиметричным подолом и халтером, украшенным золотым аксессуаром.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Аутфит Мур дополнила черными кожаными мюлями на каблуках и черной замшевой сумкой с интересным золотым декором с изображением глаз голубого и красного цвета.

У Деми были распущены волосы, черные солнцезащитные очки на лице, золотые серьги в ушах, золотые кольца на руках и красный маникюр.

Напомним, Деми Мур в платье с пайетками и декольте пришла на светское мероприятие.

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