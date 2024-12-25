В элегантном платье цвета бургунди с вышивкой: Оксана Пекун в красивом образе выступила на концерте

Народная артистка Украины и телеведущая выглядела роскошно на музыкальном мероприятии.
Оксана Пекун опубликовала в Instagram снимки своего очаровательного образа, в котором она выступила на концерте "Пісенна садиба".
На мероприятии народная артистка предстала в элегантном платье трендового цвета бургунди с красивой вышивкой цветов и птицы. Наряд также имел V-образный вырез, рукава-фонарики и тканевый пояс на талии с серебряными кистями.
Аутфит Оксана дополнила туфлями цвета металлик на шпильках. У звезды была стильная прическа, вечерний макияж, темно-бордовый маникюр и длинные серьги.
А еще Пекун показала в Instagram Stories красивый фотоколлаж из снимков со своим мужем – продюсером Владимиром Коваленко, с которым вчера, 24 декабря, они отметили 30-летие супружеской жизни.
Напомним, Оксана Пекун презентовала песню о любви и клип на нее, в которой снялся ее муж.
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