В элегантном платье цвета бургунди с вышивкой: Оксана Пекун в красивом образе выступила на концерте

Народная артистка Украины и телеведущая выглядела роскошно на музыкальном мероприятии.

Оксана Пекун опубликовала в Instagram снимки своего очаровательного образа, в котором она выступила на концерте "Пісенна садиба".

Оксана Пекун/Фото Евгений Несин

На мероприятии народная артистка предстала в элегантном платье трендового цвета бургунди с красивой вышивкой цветов и птицы. Наряд также имел V-образный вырез, рукава-фонарики и тканевый пояс на талии с серебряными кистями.

Оксана Пекун/Фото Евгений Несин

Аутфит Оксана дополнила туфлями цвета металлик на шпильках. У звезды была стильная прическа, вечерний макияж, темно-бордовый маникюр и длинные серьги.

Оксана Пекун/Фото Евгений Несин

Оксана Пекун/Фото Евгений Несин

А еще Пекун показала в Instagram Stories красивый фотоколлаж из снимков со своим мужем – продюсером Владимиром Коваленко, с которым вчера, 24 декабря, они отметили 30-летие супружеской жизни.

Оксана Пекун с мужем/Instagram Оксаны Пекун

Напомним, Оксана Пекун презентовала песню о любви и клип на нее, в которой снялся ее муж.

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