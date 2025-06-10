- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
В элегантном платье и бриллиантовых украшениях: актриса бродвейских мюзиклов продемонстрировала изысканный аутфит
49-летняя Келли О'Хара выглядела стройно и красиво в вечернем наряде.
Американская актриса Келли О'Хара, известная благодаря выступлениям в бродвейских мюзиклах, посетила церемонию награждения театрально-музыкальной премии Tony Awards, состоявшейся в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
Перед фотокамерами она появилась в черном элегантном платье макси без бретелек от Ines di Santo. Наряд имел декольте в форме сердца, драпировку в зоне бедер и небольшой шлейф.
Аутфит Келли дополнила клатчем, инкрустированным стразами. У нее была красивая прическа с мягкими локонами, нежный макияж с розовым блеском на губах и молочный маникюр. Свой образ О'Хара завершила бриллиантовыми украшениями.
Келли за свою карьеру была шесть раз номинирована на премию. В 2015 году она получила награду за игру в мюзикле «Король и я».