В элегантном платье и бриллиантовых украшениях: актриса бродвейских мюзиклов продемонстрировала изысканный аутфит

Келли О'Хара / © Associated Press

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Американская актриса Келли О'Хара, известная благодаря выступлениям в бродвейских мюзиклах, посетила церемонию награждения театрально-музыкальной премии Tony Awards, состоявшейся в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Перед фотокамерами она появилась в черном элегантном платье макси без бретелек от Ines di Santo. Наряд имел декольте в форме сердца, драпировку в зоне бедер и небольшой шлейф.

Келли О’Хара / © Associated Press

Аутфит Келли дополнила клатчем, инкрустированным стразами. У нее была красивая прическа с мягкими локонами, нежный макияж с розовым блеском на губах и молочный маникюр. Свой образ О'Хара завершила бриллиантовыми украшениями.

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Келли за свою карьеру была шесть раз номинирована на премию. В 2015 году она получила награду за игру в мюзикле «Король и я».