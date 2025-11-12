В элегантном платье и колье в виде змеи: изысканная Джессика Альба на гала-вечере в Голливуде

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба посетила ежегодный гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде, где продемонстрировала красивый вечерний образ.

На звезде было элегантное черное платье по фигуре без бретелек от бренда Alex Perry, которое имело тканевую вставку с драпировкой на бедрах. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Аутфит Альба дополнила черным клатчем и красивым комплектом драгоценных украшений с колье в виде змеи.

Джесс завершила лук прической с локонами и нежным макияжем.

