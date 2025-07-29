Памела Андерсон с сыновьями Диланом и Брэндоном Ли / © Associated Press

Реклама

Памела Андерсон посетила премьеру комедийного боевика "Голый пистолет" от студии Paramount Pictures в кинотеатре SVA в Нью-Йорке. В фильме она сыграла роковую Бет Дэвенпорт. Поддержать звезду пришли ее сыновья-красавцы - Дилан и Брэндон Ли.

Памела Андерсон с сыновьями Диланом и Брэндон Ли / © Associated Press

Памела сияла на премьере в элегантном черном платье из сатина, без рукавов и с акцентной полоской на талии в стиле Старого Голливуда.

Памела Андерсон / © Associated Press

Аутфит Андресон дополнила черными сетчатыми перчатками, которые добавили луку ретро-шика и театральности, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и изысканной брошью с камнями, которую прикрепила к платью.

Реклама

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Она сделала укладку с мягкими локонами и максимально естественный макияж с легкой тональной основой, розовыми румянами и глянцевым блеском.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

На мероприятии также присутствовал исполнитель главной роли фильма Лиам Нисон, который также пришел с сыновьями Майклом и Дэниелом Нисон.

Дилан и Брэндон Ли, Памела Андерсон, Лиам, Дэниел и Майкл Нисоны / © Associated Press

О фильме:

"Голый пистолет" - это ремейк культовой франшизы о непутевом, но отчаянном копе. Лейтенант Фрэнк Дребин-младший продолжает дело своего отца, легендарного героя в исполнении Лесли Нильсена из оригинальной трилогии.

Реклама

В украинский прокат лента выйдет 31 июля.