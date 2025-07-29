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- Шоу-бизнес
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В элегантном платье и перчатках: эффектная Памела Андерсон с сыновьями-красавцами появилась на премьере комедийного боевика
Актриса произвела фурор своим красивым аутфитом на кино-событии.
Памела Андерсон посетила премьеру комедийного боевика "Голый пистолет" от студии Paramount Pictures в кинотеатре SVA в Нью-Йорке. В фильме она сыграла роковую Бет Дэвенпорт. Поддержать звезду пришли ее сыновья-красавцы - Дилан и Брэндон Ли.
Памела сияла на премьере в элегантном черном платье из сатина, без рукавов и с акцентной полоской на талии в стиле Старого Голливуда.
Аутфит Андресон дополнила черными сетчатыми перчатками, которые добавили луку ретро-шика и театральности, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и изысканной брошью с камнями, которую прикрепила к платью.
Она сделала укладку с мягкими локонами и максимально естественный макияж с легкой тональной основой, розовыми румянами и глянцевым блеском.
На мероприятии также присутствовал исполнитель главной роли фильма Лиам Нисон, который также пришел с сыновьями Майклом и Дэниелом Нисон.
О фильме:
"Голый пистолет" - это ремейк культовой франшизы о непутевом, но отчаянном копе. Лейтенант Фрэнк Дребин-младший продолжает дело своего отца, легендарного героя в исполнении Лесли Нильсена из оригинальной трилогии.
В украинский прокат лента выйдет 31 июля.