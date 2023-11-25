В элегантном платье и роскошных украшениях: бразильская актриса в эффектном образе посетила премию

Паола Оливейра вечерним нарядом подчеркнула свои соблазнительные формы.
Бразильская актриса Паола Оливейра продемонстрировала в Instagram свой эффектный образ, в котором она посетила церемонию награждения премией International Emmy Awards.
Звезда выбрала для своего появления элегантное черное платье от бренда Rachel Gilbert фасона "рыбка" с небольшим шлейфом и оголенными плечами. Наряд прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы.
Вечерний аутфит Паола дополнила роскошными украшениями от Flavia Vetorasso jewelry. Она сделала красивую прическу с локонами и макияж с черными стрелками и тенями цвета пыльной розы.
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