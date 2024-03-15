В элегантном платье и роскошных украшениях: Джессика Честейн на мероприятии в Милане

46-летняя актриса прекрасно выглядела на ивенте в Италии.

Джессика Честейн посетила гала-вечер по случаю 100-летия ювелирного дома Damiani в театре Альционе в Милане.

Для своего появления актриса выбрала элегантное черное платье макси от бренда Oscardela Renta без бретелек и с пикантным декольте. На шее у нее было роскошное украшение от Damiani, в ушах – бриллиантовые серьги, а на пальце – кольцо из этого комплекта.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Аутфит Джесс дополнила красивой укладкой с легкими локонами, макияжем с длинными ресницами и помадой цвета пыльной розы.

Напомним, Джессика Честейн на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров появилась в черном кружевном платье А-силуэта от бренда Armani Privé.

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