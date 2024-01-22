В элегантном платье и с кольцом за 2,5 миллиона долларов: невеста американского миллиардера Джеффа Безоса на премии

Лорен Санчес в черном платье от Balenciaga появилась на светском мероприятии.

Бывшая журналистка и невеста американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса – 54-летняя Лорен Санчес – посетила ежегодную церемонию вручения премии "Живые легенды авиации", состоявшейся в гостинице "Беверли Хилтон" в Беверли-Хиллз.

Для такого события женщина выбрала эффектный аутфит. На ней было элегантное черное платье по фигуре, без бретелек, с драпировкой и небольшим шлейфом от Balenciaga из осенней кутюрной коллекции бренда 2023 года.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Аутфит Лорен дополнила черными оперными перчатками из спандекса. Она сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, макияж с акцентом на глазах, уши украсила большими бриллиантовыми серьгами, а руку – кольцом от Безоса весом 20-30 карат, стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов.

Напомним, на вечеринке бренда Dolce&Gabbana в рамках Недели моды в Милане Лорен Санчес появилась в сексуальном прозрачном кружевном платье со смелым декольте.

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