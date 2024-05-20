В элегантном платье и с крохотной собачкой на руках: эффектная Деми Мур на Лазурном побережье

61-летняя актриса в красивом образе total black сияла на фотоколе в Каннах.

Деми Мур появилась на фотоколле боди-хоррора The Substance от режиссера Коралли Фаржеа, в котором она сыграла главную роль.

Там она предстала вместе со своим домашним любимцем – крошечным чихуахуа Пилафом, которого держала на руках.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Актриса выглядела эффектно в элегантном длинном черном платье без бретелек в едва заметную полоску. Наряд имел интересные вырезы сверху, а также тонкий ремешок с черным цветком, который подчеркнул его тонкую талию.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Аутфит Деми дополнила черными туфлями, черными солнцезащитными очками, серьгами-кольцами с бриллиантами и кольцами с большими бриллиантами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Деми Мур сияла в обтягивающем красном платье с бисером, блестками и V-образным декольте от Giorgio Armani Prive.

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