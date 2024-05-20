В элегантном платье и с нитью жемчуга: Кейт Бланшетт в эффектном образе сияла на Лазурном побережье

Актриса появилась на Каннском кинофестивале в красивом наряде от Jean Paul Gaultier.

Кейт Бланшетт посетила показ фильма "Ученик" (The Apprentice) от режиссера Али Аббаси.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в элегантном платье-бюстье от Jean Paul Gaultier, в котором выглядела стройно и эффектно.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Спереди платье было черным, сзади – нежно-розовым, а с внутренней стороны – зеленым, которую Кейт демонстрировала через разрезы по бокам.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Обнаженные плечи звезда украсила изысканной нитью с жемчугом и бриллиантами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Аутфит Бланшетт дополнила розово-черными туфлями с ремешками и на шпильках.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Актрисе сделали красивую укладку, макияж в нежных оттенках и французский маникюр. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги.

Напомним, Кейт Бланшетт представила фильм "Слухи" в Каннах в роскошном золотом платье Louis Vuitton с драпировкой на груди и небольшим шлейфом, которое переливалось от вспышек фотокамер.

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