В элегантном платье и с новой короткой прической: Николь Кидман очаровала своим аутфитом на балу в Нью-Йорке

Николь Кидман / © Associated Press

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Николь Кидман очаровала своим образом total black на главном событии в модной индустрии — ежегодном Балу Института костюма Met Gala 2025, состоявшемся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style, вдохновленной книгой Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоральной идентичности». Дресс-код балла звучал так – Tailored for You («Сшито для вас»).

Николь Кидман / © Associated Press

На красной дорожке актриса сияла в элегантном черном платье с юбкой А-силуэта, которое для нее создал бренд Balenciaga. Наряд имел обнаженные плечи, открытую спину и был украшен на талии и бедрах черными лентами с бантиками.

Николь Кидман / © Associated Press

Лук Кидман дополнила короткими перчатками, колготами в сетку и остроносыми туфлями-лодочками.

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Николь Кидман / © Associated Press

А еще в этот вечер Николь продемонстрировала новый имидж, которым удивила всех присутствующих. Она обрезала свои длинные волосы — теперь у нее стильная короткая прическа с уложенной на одну сторону лба челкой.

Николь Кидман / © Associated Press

Кидман сделала макияж смоки-айс, украсила уши красивыми серьгами от ювелирного бренда Cindy Chao в виде листьев и надела сверху перчаток браслет и кольцо из этого самого комплекта.

Напомним, в черном наряде, только из кожи, позировала на Met Gala Ким Кардашян.