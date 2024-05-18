В элегантном платье и тренче со шлейфом: Ума Турман блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Во Франции, в рамках Каннского фестиваля, состоялась премьера фильма "О, Канада" режиссера Пола Шредера. Сюжет основан на романе американского писателя Рассела Бэнкса. Главные роли в фильме исполнят Ричард Гир и Джейкоб Элорди, но также в этой картине появилась и Ума Турман.

Ума Турман / Фото: Associated Press

В день премьеры женщина вышла на красную дорожку и блистала перед фотокамерами в нежном образе от бренда Burberry.

Наряд состоял из длинного платье оттенка айвори выполненного из шелка. У него был прямой фасон и подчеркнутая шелковым поясом талия.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Дополнил платье Умы оверсайз тренч - характерная для бренда Burberry вещь, которая является его отличительной чертой и постоянной во всех коллекциях. Тренч был со шлейфом, а Ума носила его немного приспустив с плеч, как накидку.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Дополняли этот роскошный вечерний образ украшения - в ушах у актрисы красовались серьги с огромными желтыми бриллиантами, а на запястье руки был браслет с более мелкими камнями. Прическа у нее была низкой - волосы ей собрали и уложили на один бок с напуском на ухо.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Интересным акцентом стала маленькая розовая роза в руках, с которой актрисы вышла на красную дорожку.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Ума Турман / Фото: Associated Press

Этот ее выход в свет произошел после появления на Met Gala 2024 в голубом платье с бабочками, которое для нее создал бренд дизайнера Тори Берч. Бабочки были на плечах и спине изделия. А сделаны они из шелковой органзы полностью вручную.

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