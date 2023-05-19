В элегантном платье Louis Vuitton: Кейт Бланшетт в красивом аутфите позировала на красной дорожке

Кейт Бланшетт посетила показ фильма режиссера Джонатана Глейзера "Зона интереса" (The Zone of Interest), состоявшегося сегодня на Каннском кинофестивале.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами звезда предстала в элегантном аутфите. Она надела черно-белое платье от Louis Vuitton с поясом, плащом и разрезами. Наряд был украшен двумя карманами с серебряными пайетками.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Платье Кейт Бланшетт дополнило черными замшевыми туфлями на экстремально высокой платформе и шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала вечерний макияж и завершила лук серьгами-цветами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке в этот вечер была и Натали Портман, сияющая в серебряно-синем платье-омбре до пола от бренда Christian Dior.

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