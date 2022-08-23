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В элегантном платье на фоне украинского флага: Екатерина Кухар показала красивое видео

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В элегантном платье на фоне украинского флага: Екатерина Кухар показала красивое видео

Прессслужба

Прима-балерина поздравила украинцев с Днем флага.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram красивое видео. На нем балерина в элегантном платье грациозно проходит на фоне развевающегося украинского флага. В ролике играет музыка песни группы Kalush "Стефанія".

В подписи звезда поздравила всех с Днем флага.

"Символ нашей борьбы, воли и несгибаемости! Символ нашей свободы, развевающийся по всему миру! Наши два цвета смелости! С Днем Государственного флага Украины", — написала под видео балерина.

Напомним, с Днем флага поздравил своих подписчиков и пес-сапер Патрон. На снимках он представился в красивой вышиванке.

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