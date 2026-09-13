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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В элегантном платье-пальто и мюлях: Памела Андерсон привлекла внимание на Неделе моды в Лондоне

58-летняя актриса в образе total black появилась на фэшн-показе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон посетила показ новой коллекции бренда Khaite, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Актриса, как всегда, выглядела красиво в ансамбле от этого бренда. На ней было элегантное черное длинное платье-пальто. Наряд имел приталенный силуэт, четко очерченные плечи, круглый вырез, накладные клапаны, ряд черных пуговиц и разрез внизу посередине.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела дополнила аутфит черными лакированными мюлями на невысоких каблуках, компактным кожаным клатчем и стильными черными солнцезащитными очками.

Ее светлые волосы были уложены мягкими волнами в ретро-стиле. На лице у нее был макияж с помадой ягодного оттенка. Лук завершил длинный светлый маникюр.

Напомним, ранее Памела Андерсон произвела фурор, появившись в роскошном желтом платье со шлейфом от Carolina Herrera.

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