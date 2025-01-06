В элегантном платье Prada и с ретро-прической: Селена Гомес пришла на "Золотой глобус" с женихом

В этом году Гомес была номинирована в двух категориях за роль в фильме "Эмилия Перес" и телесериале "Убийства в одном здании".

Селена Гомес посетила 82-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего жениха – музыкального продюсера Бенни Бланко, в объятиях которого позировала перед фотографами.

Селена Гомес и Бенни Бланко / Фото: Associated Press

Артистка выбрала для своего появления нежный аутфит. На ней было элегантное небесно-голубое платье от Prada с открытыми плечами и длинным хвостом-шлейфом, который держала на руке. Лук Селена дополнила голубыми остроносыми туфлями.

Селена Гомес и Жак Одиар / Фото: Associated Press

У нее была ретро-прическа с локонами, макияж с пышными ресницами, украшения Tiffany & Co – бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и роскошное колье на шее.

Селена Гомес и Бенни Бланко / Фото: Associated Press

Гомес сфотографировалась с режиссером фильма "Эмилия Перес" Жаком Одиаром, а также со своими коллегами по этому мюзиклу.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, Селена Гомес на открытие фестиваля Palm Springs International Film Awards надела белый брючный костюм от бренда Ralph Lauren.

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