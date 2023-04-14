В элегантном платье с бантиком: Мишель Йео посетила мероприятие Cartier в Гонконге

Ее образ был женственным, гламурным и очень элегантным.

Лауреат премии "Оскар" Мишель Йео посетила мероприятие ювелирного бренда Cartier - светский ужин, который прошел в Гонконге, в отеле Rosewood. Мероприятие было посвящено роли женщины в истории бренда.

Для появления на красной дорожке 60-летняя актриса надела элегантное черное платье миди с глубоким декольте, широкими бретельками и лаконичным поясом с бантиком от Dior.

Платье было выполнено из плотной черной атласной ткани, а его подол украшало небольшое кружево. Образ звезда дополнила черными туфлями-лодочками, элегантной укладкой и драгоценностями с бриллиантами и изумрудами, предоставленными ей Cartier.

Мишель Йео / Фото: Getty Images

Также несколько кадров с этого события Мишель показала в Instagram.

Напомним, в этом году актриса стала обладательницей "Оскара" в категории "Лучшая актриса" за ее роль в фильме "Все везде и сразу".

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