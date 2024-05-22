В элегантном платье с цветами: Изабель Гулар продемонстрировала стройную фигуру на красной дорожке

39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret выглядела прекрасно на Лазурном побережье.

Изабель Гулар появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в элегантном платье-бюстье с цветами, украшенном бисером и стразами. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру красавицы.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Модель сделала свою любимую прическу – собрала волосы в высокий хвост, накрасила губы розовой помадой, а глаза подчеркнула дымчатыми тенями. В ушах у нее были серьги-капли с желтыми камнями, обрамленные мелкими бриллиантами, а на руках – кольца с массивными камнями.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Напомним, Изабель Гулар снялась в фотосессии в стильном образе. Она позировала в белом комбинезоне с халтером, дополненным молочным жакетом и лакированными лоферами.

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