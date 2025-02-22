В элегантном платье с цветочным принтом: красивая Керри Вашингтон вышла на красную дорожку

48-летняя актриса приняла участие в 56-й церемонии вручения наград NAACP Image Awards Creative Honors, которая прошла в Лос-Анджелесе.
Керри Вашингтон вышла на красную дорожку в черном шелковом платье от бренда Christopher John Rogers, которое тот презентовал в коллекции весна-лето 2024. Это был длинный наряд свободного фасона, который спереди украшал принт в виде огромных цветов.
Наряд она дополнила небольшим темно-синим клатчем, длинным красивым маникюром и массивными золотыми серьгами. Волосы Керри собрала в низкую элегантную прическу с пробором, а на лице сделала макияж с яркой помадой.
На своей странице в Instagram звезда также показала этот наряд более детально.
Напомним, что Керри сыграла вместе Риз Уизерспун в нашумевшем сериале "И повсюду тлеют пожары", который стал настоящим хитом стриминга Hulu.
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