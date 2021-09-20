В элегантном платье с декольте: Кейт Уинслет на церемонии "Эмми-2021"

В элегантном платье с декольте: Кейт Уинслет на церемонии "Эмми-2021"

Актриса получила награду за свою новую работу в мини-сериале.

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения главной телевизионный премии "Эмми-2021". Мероприятие проходило в отеле JW Marriott 19 в Лос-Анджелесе.

Одной из тех, кто посетил церемонию, стала актриса Кейт Уинслет. Актриса получила статуэтку в категории "главная женская роль в мини-сериале" за работу в криминальном драматическом сериале "Мейр из Исттауна".

За наградой актриса вышла в черном платье Armani с небольшим шлейфом и V-образным декольте. Также наряд имел небольшие легкие рукава из тонкого шелка, которые добавляли образу утонченности.

Кейт Уинслет / Associated Press

Дополнили наряд Кейт прическа с несколькими прядями, которые обрамляли ее лицо, лаконичный макияж и золотые украшения с камнями.

Кейт Уинслет / Associated Press

Церемония "Эмми" проходила исключительно с участием вакцинированных гостей, число зрителей было ограничено, а некоторые победители в различных номинациях получали свои награды дистанционно.

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